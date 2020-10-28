Студентка из Иркутска стала жертвой мошенников при покупке альпака

Студентка из Иркутска, пытавшаяся купить альпака, стала жертвой мошенников, которым она отдала деньги, сообщает региональная полиция.

Установлено, что 20 октября она увидела объявление о продаже этих животных в интернете. Во время беседы с продавцом она запросила ветеринарные документы, которые были ей предоставлены, а также видео с двумя альпака, которых якобы собирались отправить ей самолетом.

«При обсуждении конечной стоимости заводчик сократил цену вдовое, со 100 тысяч рублей до 50 тысяч рублей за каждого альпака, несмотря на то, что аналогичные предложения на рынке оказались дороже в несколько раз», – отмечается в сообщении.

После перевода части суммы продавец указал номер рейса, дату и время его прибытия, а также попросил дождаться звонка стюардессы. За несколько часов до посадки самолета студентка наняла грузовик для транспортировки животных и приехала в аэропорт, однако звонка не дождалась. Телефон автора объявления к тому времени был отключен.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.