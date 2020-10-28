Власти Бурятии закупят реагенты на 25 млн рублей, позволяющие делать анализы на COVID-19 в 3 раза быстрее

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству республики выделить 25 миллионов рублей на закупку реагентов, позволяющих проводить лабораторные исследования в три раза быстрее, сообщается на официальном портале региона.

Использование таких материалов позволяет получить результат исследования за два часа.

Кроме того, чтобы ускорить лабораторные исследования, власти привлекли к ним лаборантов из районных больниц, а также студентов Байкальского медицинского колледжа для работа «на первых этапах, где не нужны специальные знания и навыки».

Кроме того, медики дифференцируют потоки пациентов по степени тяжести состояния. Тех, что поступили экстренно, обследуют в течение четырех часов. Больных с пневмонией и выписывающихся из стационаров – максимум один день, чтобы не задерживать освобождение коек. Остальным пока приходится ждать дольше.

Также минздрав Бурятии предложил выздоровевших пациентов выписывать с одним отрицательным тестом при отсутствии клинических симптомов ссылаясь на сообщение Минздрава России о такой возможности.