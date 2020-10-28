Мэр Усть-Кутского района заболел коронавирусом

Мэр Усть-Кутского района Иркутской области Сергей Анисимов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Уважаемые жители Усть-Кутского района! Я тоже не избежал участи и заболел COVID-19», – написал глава территории.

Он также отметил, что из-за болезни не прекратил работу и выполняет ее дистанционно.

Помимо Сергея Анисимова, заболели и другие представители местной власти: губернатор Приангарья Игорь Кобзев, который в настоящее время госпитализирован. В больнице также находится сенатор от Иркутской области Сергей Брилка.

Кроме того, коронавирус обнаружен у председателя правительства Приангарья Константина Зайцева, зампреда правительства региона Руслана Ситникова, мэра Шелеховского района Максима Модина.