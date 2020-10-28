«Универсальная карта» от АТБ признана лучшей кредитной картой с кешбэком для оплаты услуг ЖКХ

Сравнительный анализ провели специалисты финансового портала Банки.ру

«Универсальная карта» от АТБ названа лучшей кредитной картой с повышенным кешбэком для оплаты услуг ЖКХ. К таким выводам пришли журналисты портала Банки.ру, сравнив все существующие предложения на рынке. Цель обзора – поиск лучшей карты для оплаты самых популярных категорий услуг среди россиян.

Первое место по праву было отдано именно оплатам услуг ЖКХ, которые в среднем обходятся российской семье в 7000 рублей ежемесячно. Тарифы также регулярно индексируются, но не все банки готовы предоставлять кешбэк после оплаты услуг именно в этой категории услуг.

Автор обзора сравнил несколько существующих предложений на рынке и пришел к выводу, что «Универсальная карта» от АТБ - лучшая среди конкурентов. По карте действует максимальный кешбэк в размере 10 % за оплату услуг ЖКХ.

Для того, чтобы получить максимальную экономию при оплате услуг, владельцу «Универсальной карты» необходимо подключить бонусную категорию «Семья», в рамках которой предусмотрен повышенный кешбэк за оплату ЖКУ, образовательных услуг, больниц, за покупку товаров для детей и траты в аптеках и зоомагазинах. Вознаграждение в этой категории выплачивается за покупки на сумму до 20 тыс. рублей в месяц, то есть за один отчетный период можно заработать 2 000 рублей.

Клиенты, оформившие кредитную карту «Универсальная» в период с 14 августа по 31 октября текущего года, могут без комиссии снимать наличные с карты в банкоматах и кассах любых банков в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.

Если вовремя (в рамках грейс-периода до 120 дней) погашать задолженность, пользоваться картой АТБ для оплаты услуг ЖКХ очень выгодно. Если использовать карту исключительно для этих целей, при среднем чеке в 6 500 рублей за год на оплате коммуналки можно заработать 7 800 рублей — фактически еще один средний платеж.

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