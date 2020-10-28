Траты россиян на лекарства увеличились на 36% - СберИндекс

По данным СберИндекса, с 19 по 25 октября потребительские расходы несколько восстановились, но оставались ниже уровней прошлого года на 1,7% г/г. За прошлую неделю немного вырос индекс потребительской активности, который рассчитывается на SberIndex.ru. Он составил 73,5 п. против 72,8 п. неделей ранее. При этом траты в категории «Лекарства и медицинские товары» продолжают быстро расти, и это происходит уже четвёртую неделю подряд. С 19 по 25 октября прирост ускорился до 36,2% г/г против 24,3% г/г неделей ранее.

В категориях «Бытовая техника и электроника» (+20,6% г/г) и «Компьютеры и ПО» (+49,2% г/г) отмечается приток спроса на фоне релизов новых устройств, а также возвращения части населения в режим удалённой работы.

По мере увеличения доли покупок онлайн растут объёмы и в сегменте «Универсальные магазины» (+18,6% г/г).

В то же время в секторе услуг падение остаётся вблизи 20% г/г. Расходы в сегменте «Кафе, рестораны» снижаются почти на треть относительно уровней 2019 года (–31,1% г/г).

Стабилизировалось количество активных торговых точек (+3,7% к февралю).

Аналитики СберИндекса подчёркивают, что структура трат свидетельствует о переключении потребителя в режим снижения рисков, связанных с COVID-19.