Опубликован ТОП-5 вузов России с самыми высокими проходными баллами

Эксперты составили ТОП-5 вузов России с самыми высокими проходными баллами, сообщает РБК.

Первую строчку в рейтинге занимает МФТИ, средний бал для поступления здесь – 97,6, за ним следуют МГИМО (96,2), НИУ ВШЭ (95,2) и МИФИ (95).

МГУ в рейтинге занял восьмое место (90,8 балла), строчкой выше оказался Санкт-Петербургский государственный университет (91,9 балла).

Всего эксперты называют 25 вузов с наивысшими баллами: 17 столичных учебных заведений, пять петербургских, два из Нижегородской области и один вуз из Новосибирска. В девяти из них средний балл для поступления превысил 90.