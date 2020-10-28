ВТБ выпустил клип «Ровесники» к своему тридцатилетию

17 октября 2020 года Банку ВТБ (ПАО) исполнилось 30 лет. В честь этого Команда ВТБ выпустила клип на песню «Ровесники». В съемках приняли участие герой 90-х и «нулевых» Сергей Жуков и дуэт Artik & Asti, солистка которого — Анна — в этом году также отмечает тридцатилетие. Всего в ролике более 20 персонажей — это и музыканты, и сотрудники банка, и актеры, вместе с которыми создатели напомнили зрителями об изменениях трех минувших десятилетий.

«Тридцатилетие со дня основания банка мы решили отметить особенным проектом и выпустили клип на песню „Ровесники“. Это напоминание о том, какими были 1990-е, 2000-е и 2010-е, как сильно изменился мир за эти годы, а вместе с ним, конечно, услуги и сервисы, которые ВТБ предоставляет своим клиентам. Год за годом менялись технологии, и прямо на наших глазах поэтапно меняли жизнь доступный Интернет, мобильная связь, смартфоны, социальные сети и многое другое. Современные технологии делают жизнь лучше, поэтому приоритетные задачи банка — идти в ногу со временем и делать сервисы максимально удобными для всех наших клиентов. Уверена, что у Команды ВТБ и дальше все это будет получаться», — рассказала о концепции клипа Лариса Пономарева, руководитель департамента маркетинга и рекламы Банка ВТБ.

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ВТБ (клиент):

Лариса Пономарева — руководитель департамента маркетинга и рекламы.

Мария Шевцова — начальник отдела планирования и размещения рекламы в сети Интернет.

Юлия Рождественская — ведущий менеджер.

Nectarin (агентство):