«РОССИЯ ЗОВЕТ!»: руководители и эксперты финансово-экономического блока страны выступят на инвестиционном форуме ВТБ Капитал

12-й Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!», который пройдёт 29 и 30 октября в онлайн формате, соберёт на своей площадке руководителей финансово-экономического блока страны, ведущих международных и российских экспертов для обсуждения актуальных вопросов мировой экономики и финансов.

29 октября в 11:30 приветственным словом работу форума, ведущей темой которого стала «Глобальные вызовы, собственные решения», откроет первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. В первый день пройдёт макроэкономическая сессия, на которой выступят министр финансов Антон Силуанов, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников, помощник Президента России Максим Орешкин и председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. На сессии будут обсуждаться вопросы макроэкономической политики в условиях текущей эпидемиологической ситуации, влияние последствий пандемии на мировую экономику, ситуация на финансовых рынках и на рынке труда, меры поддержки экономики правительствами разных стран.

В рамках сессии после 13:00 запланировано выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина, после которого глава государства традиционно ответит на вопросы представителей бизнеса и инвесторов из разных стран. Модератором сессии станет президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

30 октября в 13:00 начнёт работу панельная сессия ВТБ Капитал Инвестиции «Горизонты инвестирования в постпандемийный период», модератором которой выступит главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов. Основными темами обсуждения станут состояние рынков капитала в 2020 году и инвестиционная стратегии на 2021 год. Продолжится работа форума сессией «Пандемия и технологии безопасного будущего», посвящённой цифровой трансформации бизнеса и новым практикам, появившимся за время пандемии. В обсуждении изменений, которые принесла в деловую среду эпидемиологическая ситуация, примут участие руководители ведущих российских компаний из отраслей информационных технологий, ритейла, здравоохранения. Модератор сессии — руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка ВТБ Дмитрий Снесарь.

«Все сессии форума пройдут онлайн и будут доступны каждому пользователю интернета на любом устройстве в любой точке мира. Такая беспрецедентная открытость продиктована новой реальностью, требующей изменить традиционные каналы коммуникации и сделать их доступнее и шире, чем когда-либо прежде, так как темы и вопросы, которые будут обсуждаться на форуме, касаются не только представителей делового сообщества, но и каждого из нас. Важным приоритетом нашего форума остаётся сохранение диалога между всеми игроками на международном и российском рынках. Сегодня мы хотим ещё раз подчеркнуть: только достигнув консенсуса и взаимопонимания внутри делового сообщества, мы сможем достойно ответить на современные вызовы и найти новые точки для роста и развития», — отметил Юрий Соловьев.

Трансляции сессий и программу форума можно найти на официальном сайте.