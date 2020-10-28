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Минздрав РФ: Платная вакцинация от коронавируса иностранцев в России в настоящее время невозможна

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Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что проведение платной вакцинации от коронавируса в России в настоящее время не представляется возможным, в частности, для иностранцев, сообщает ТАСС.

«Это обычное мошенничество. Вакцинация от COVID-19 на коммерческих условиях, да еще и для туристов, невозможна. Вакцинация уже идет, и для граждан она бесплатна. Абсолютный приоритет в вакцинации – у россиян. И лишь после удовлетворения внутренней потребности – когда будут вакцинированы группы риска и все желающие – можно будет говорить о каких-то коммерческих поставках», – приводит издание слова Кузнецова.

Ранее СМИ сообщали о продаже в ряде зарубежных стран туров в Россию с целью вакцинации против коронавируса. Издания называли стоимость путевки в 30 тысяч крон (около €1 170).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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«Масочку надень». В России введен масочный режим
Минздрав РФ: Платная вакцинация от коронавируса иностранцев в России в настоящее время невозможна
Председатель и зампред правительства Иркутской области заразились коронавирусом
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