Клиенты банка «Открытие» могут бесплатно пополнить свои карты в банкоматах «Газпромбанка»

Банк «Открытие» увеличил число партнерских банкоматов, в которых его клиенты могут не только снимать, но и вносить наличные на свои карты без комиссии.

Этот функционал уже давно доступен в банкоматах Альфа-Банка и Промсвязьбанка, теперь он реализован также в сети «Газпромбанка». На сегодняшний день партнерская сеть АТМ с бесплатной функцией cash-in для клиентов «Открытия» составляет 8 150 устройств.

Напомним, что держатели карт «Открытия» также могут без процентов снимать наличные в банкоматах партнеров, среди которых ВТБ, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Росбанк и другие. На сегодняшний день объединенная партнерская сеть насчитывает 36 500 устройств на территории всей страны.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.