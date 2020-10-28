Банк «Восточный» увеличил процент на остаток по дебетовой карте «Тепло» до 5,5%

Банк «Восточный» улучшил условия по дебетовой карте «Тепло», повысив максимальную ставку процента на остаток по счету на 0,2 процентных пункта до 5,5% годовых. При этом все другие преимущества карты продолжают действовать.

Так, по карте «Тепло», созданной специально для социальной категории клиентов, в частности для пенсионеров, есть возможность получать повышенный кэшбэк в размере 5% при оплате ее билетов и абонементов для проезда на общественном транспорте. Помимо этого, 5% от потраченных по карте средств неизменно возвращается при покупке лекарств и медицинских средств в аптеках и оплате жилищно-коммунальных услуг. Также держателю карты предоставляется беспрецедентный пакет услуг «Крепкое здоровье», включающий в себя бесплатные дистанционные медицинские консультации, а также отсутствует плата за годовое обслуживание.

Держатели «Тепла», в случае зачисления на нее пенсии по старости или зарплаты, получают перечисленные выше особые привилегии. Оформить получение страховой пенсии по старости на карту «Тепло» клиент может в электронном виде непосредственно в отделении банка «Восточный». Услуга дистанционного оформления заявления на перевод пенсии осуществляется совершенно бесплатно с помощью соответствующего сервиса портала «Госуcлуги». Для этого не потребуется посещение отделения Пенсионного фонда России. Достаточно оформить карту «Тепло» в офисе банка «Восточный», предоставив свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).

Напомним, что клиенты «Восточного» могут оформить дебетовую карту «Тепло» как в отделениях банка, так и дистанционно: на сайте банка «Восточный», а также позвонив в Контактный центр.