Банк «Восточный» увеличил процент на остаток по дебетовой «Карте №1 Ultra» до 5,5%

Банк «Восточный» улучшил условия по дебетовой «Карте № 1 Ultra», повысив максимальную ставку процента на остаток по счету на 0,2 процентных пункта до 5,5%. При этом все другие преимущества карты продолжают действовать.

«Карта № 1 Ultra» – флагманский продукт в карточной линейке банка «Восточный». Его главное преимущество – программа кэшбэка, по которой держатели карты могут сами выбирать категории товаров, за покупку которых будут получать повышенный кэшбэк – до 7%. Всего установлено 4 бонусных категории – «За рулём», «Отдых», «Онлайн покупки» и «Всё включено». Менять выбор категории можно один раз в месяц. Также по «Карте № 1 Ultra» действуют дополнительные категории для начисления повышенного кэшбэка в размере 15%, а именно: на мобильную связь и общественный транспорт.

Кроме того, держатели карты Ultra получают повышенный процент на остаток средств на счете – 5,5%. Проценты начисляются в том случае, если соблюдаются два простых условия:

· на счете карты лежит от 10 тыс. до 1 млн рублей;

· за отчетный период (с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца) по карте было потрачено не менее 10 тыс. рублей.

Напомним, что клиенты «Восточного» могут оформить дебетовую «Карту №1 Ultra» как в отделениях банка, так и дистанционно: на сайте банка «Восточный», а также позвонив в Контактный центр.