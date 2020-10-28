Примсоцбанк выплатил клиентам кешбэк за сентябрь

Примсоцбанк подвёл итоги акций «Классный кэшбэк» и «Вернём 3 рубля за проезд». Повышенный размер кэшбэка, который можно было получить в период их действия, однозначно, стал фактором, стимулирующим держателей активно расплачиваться за покупки своими банковскими картами.



Так, общая сумма «Классного кэшбэка» составила 444 403,9 рублей. Напомним, эта акция проходила с 27 августа по 30 сентября для держателей карт платёжной системы «Мир» от Примсоцбанка. В её рамках можно было вернуть 5% средств, потраченных на книги, букеты, канцтовары и детскую одежду, и это явилось большим подспорьем для родителей, собирающих своих детей в школу. По словам специалистов банка, самый большой процент трат в это время пришёлся на детскую одежду, второе место заняла флористика, а третье – покупки, совершённые в книжных магазинах.

Основным итогом акции «Вернём 3 рубля за проезд», которая проходила с 15 августа по 30 сентября, стал возросший почти 2 раза оборот по социальным картам "Приморец". Сейчас, к слову, для держателей данных карт действует тариф с аналогичным кэшбэком.

Отметим, ежемесячно кэшбэк начисляется также по тарифным планам «Классичесский КэшБэк» в размере 1% от суммы покупки при тратах по карте от 15 000рублей. По тарифу «Премиальный» кэшбэк начисляется в размере 1% от суммы покупки и 5% от суммы покупки на АЗС при тратах по карте от 30 000 рублей.

Ознакомиться подробнее с условиями начисления кэшбэка по картам Примсоцбанка вы можете на нашем официальном сайте в разделе «Тарифный справочник».

