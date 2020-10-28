Новости

Часы ангарского маньяка Михаила Попкова выставили на продажу в интернете за 1,5 млн рублей

Деревянные настенные часы, которые ранее принадлежали убийце Михаилу Попкову, получившему прозвище «Ангарский маньяк», выставили на продажу за 1,5 миллиона рублей в интернете, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на объявление.

По информации продавца, часы с изображением корабля и круглым циферблатом были изготовлены на советском заводе «Кварц».

Изделие является подарком на свадьбу Попкова от друзей семьи – об этом свидетельствует надпись на обороте.

Создатель объявления Александр намерен вырученные с продажи средства потратить на озеленение территорий и благотворительность.

Напомним, экс-полицейский из города Ангарска Михаил Попков впервые в России был осужден на два пожизненных срока. По версии следствия, в период с 1992 по 2010 год он убил 84 женщины с особой жестокостью, при этом расправы были сопряжены с изнасилованиями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
«Масочку надень». В России введен масочный режим
Минздрав РФ: Платная вакцинация от коронавируса иностранцев в России в настоящее время невозможна
Председатель и зампред правительства Иркутской области заразились коронавирусом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании