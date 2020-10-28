Россельхозбанк поможет сэкономить на покупках в супермаркете «Перекресток»

Клиенты Россельхозбанка получат 20% кэшбэка в виде бонусных баллов на карту лояльности «Перекресток» при оплате покупок на сумму от 300 рублей картой JCB Банка.

Воспользоваться специальным предложением держатели карт JCB Россельхозбанка смогут до 15 февраля следующего года. В акции участвуют покупки, совершенные как в сети супермаркетов «Перекрёстк», так и через мобильное приложение розничной сети, при условии использования бонусной карты ритейла перед совершением платежа.

«На сегодняшний день Россельхозбанк активно сотрудничает с международной платежной компанией JCB, предоставляя возможность своим клиентам подключиться к системе JCB, и в том числе получать дополнительные преимущества по привилегиям. Сейчас мы предлагаем держателям карт JCB сэкономить на покупках и воспользоваться несколькими акциями, которые действуют в Банке как минимум до следующего года», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Также держатели карт JCB могут получить дополнительно три месяца доступа в подарок при оплате одного месяца доступа на «IVI». Воспользоваться выгодным предложением и бесплатно смотреть любимые сериалы и фильмы несколько месяцев клиенты Банка могут, оплатив картой JCB первый месяц подписки на сайте онлайн-кинотеатра «IVI». Акция продлится до 15 января 2021 года.

Подробную информацию о скидках и привилегиях по картам JCB можно получить на сайте Россельхозбанка.