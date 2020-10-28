Названы самые высокооплачиваемые блогеры рунета

Суммарный доход с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года топ-3 рейтинга Forbes составил $8 090 000.

Комики с LABELCOM опередили по доходам Юрия Дудя ($980 000) и Wylsacom ($3 410 000). Первый рейтинг российских блогеров, зарабатывающих на рекламе в YouTube, возглавили создатели шоу «Что было дальше?» (ЧБД). По оценке Forbes, их суммарные доходы от рекламы на YouTube-канале LABELCOM составляют $3 550 000.

Рейтинг: