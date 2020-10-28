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Названы самые высокооплачиваемые блогеры рунета

Суммарный доход с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года топ-3 рейтинга Forbes составил $8 090 000.

Комики с LABELCOM опередили по доходам Юрия Дудя ($980 000) и Wylsacom ($3 410 000). Первый рейтинг российских блогеров, зарабатывающих на рекламе в YouTube, возглавили создатели шоу «Что было дальше?» (ЧБД). По оценке Forbes, их суммарные доходы от рекламы на YouTube-канале LABELCOM составляют $3 550 000. 

Рейтинг:

  • LABELCOM. Число подписчиков: 4,5 млн. Доход: $3 550 000
  • Wylsacom. Число подписчиков: 9,6 млн. Доход: $3 410 000
  • Чикен Карри. Число подписчиков: 2,5 млн. Доход: $1 130 000
  • вДудь. Число подписчиков: 8,2 млн. Доход: $980 000
  • Лапенко. Число подписчиков: 2,8 млн. Доход: $980 000
  • Редакция. Число подписчиков: 1,6 млн. Доход: $920 000
  • Дима Гордей. Число подписчиков: 5,5 млн. Доход: $850 000
  • Ксения Собчак. Число подписчиков: 1,8 млн. Доход: $840 000
  • Дима Масленников. Число подписчиков: 8,6 млн. Доход: $780 000
  • AcademeG. Число подписчиков: 4,8 млн. Доход: $660 000
  • «А поговорить?». Число подписчиков: 1,4 млн. Доход: $650 000
  • SOBOLEV. Число подписчиков: 5,2 млн. Доход: $600 000
  • smotraTV. Число подписчиков: 4 млн. Доход: $510 000
  • HiMan. Число подписчиков: 15,1 млн. Доход: $490 000
  • MORGENSHTERN. Число подписчиков: 8,2 млн. Доход: $470 000

/ Сибирское Информационное Агентство /
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