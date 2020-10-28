Названы самые высокооплачиваемые блогеры рунета

Суммарный доход с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года топ-3 рейтинга Forbes составил $8 090 000.
Комики с LABELCOM опередили по доходам Юрия Дудя ($980 000) и Wylsacom ($3 410 000). Первый рейтинг российских блогеров, зарабатывающих на рекламе в YouTube, возглавили создатели шоу «Что было дальше?» (ЧБД). По оценке Forbes, их суммарные доходы от рекламы на YouTube-канале LABELCOM составляют $3 550 000.
Рейтинг:
- LABELCOM. Число подписчиков: 4,5 млн. Доход: $3 550 000
- Wylsacom. Число подписчиков: 9,6 млн. Доход: $3 410 000
- Чикен Карри. Число подписчиков: 2,5 млн. Доход: $1 130 000
- вДудь. Число подписчиков: 8,2 млн. Доход: $980 000
- Лапенко. Число подписчиков: 2,8 млн. Доход: $980 000
- Редакция. Число подписчиков: 1,6 млн. Доход: $920 000
- Дима Гордей. Число подписчиков: 5,5 млн. Доход: $850 000
- Ксения Собчак. Число подписчиков: 1,8 млн. Доход: $840 000
- Дима Масленников. Число подписчиков: 8,6 млн. Доход: $780 000
- AcademeG. Число подписчиков: 4,8 млн. Доход: $660 000
- «А поговорить?». Число подписчиков: 1,4 млн. Доход: $650 000
- SOBOLEV. Число подписчиков: 5,2 млн. Доход: $600 000
- smotraTV. Число подписчиков: 4 млн. Доход: $510 000
- HiMan. Число подписчиков: 15,1 млн. Доход: $490 000
- MORGENSHTERN. Число подписчиков: 8,2 млн. Доход: $470 000