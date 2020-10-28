Минтруд: Новая методика расчета прожиточного минимума приведет к его росту у пенсионеров

В Счетной палате в этом сомневаются, сообщает РБК.

«Как и среднедушевой прожиточный минимум, он будет увеличиваться тем же темпом, которым будет расти среднедушевой медианный доход. В результате будут увеличиваться пенсии малообеспеченных пожилых граждан», — указывает министерство.

С 2021 года для трудоспособного населения, пенсионеров и детей прожиточные минимумы будут определяться в соотношении с прожиточным минимумом на душу населения в целом по России. Для трудоспособного населения — 109% от этого уровня, для пенсионеров — 86%, для детей — 97%. Прожиточный минимум пенсионера, по данным Минтруда, составит в 2021 году в среднем 10 022 руб. В свою очередь, прожиточный минимум на душу населения будет определяться в зависимости от медианного среднедушевого дохода (уровня, выше которого доходы у 50% населения, по итогам 2019 он составил 26 365 руб). До сих пор прожиточный минимум на душу населения определялся на основе стоимости потребительской корзины.