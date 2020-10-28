МТС удвоила скорости 4G в тридцати населенных пунктах вдоль БАМа в Иркутской области

«МТС» сообщает о модернизации сети LTE на территории 30-ти населенных пунктов, расположенных вдоль БАМа в Приангарье. В результате жители отдаленных районов получили возможность пользоваться удвоенными скоростями мобильного интернета.

С начала текущего года модернизированы более чем половина базовых станций в Тайшетском, Братском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Нижнеилимском районах, расположенных вдоль Байкало-Амурской магистрали в Иркутской области, что позволило в два раза повысить среднюю скорость мобильного интернета даже в периоды повышенной нагрузки.

В результате увеличения емкости сети LTE жители городов и поселков этих районов при помощи мобильного интернета и смартфона смогут комфортно получать знания на дистанционном обучении, в том числе на дополнительных образовательных занятиях, удаленно работать, пользоваться такими сервисами, как телемедицина, госуслуги, а также смотреть видео в HD-качестве, играть в онлайн-игры, обмениваться фото в соцсетях или общаться с близкими по скайпу на стабильно высоких скоростях.

«Для нас очень важно, чтобы скоростной мобильный доступ был у всех жителей Иркутской области, независимо от того, где человек живет. Поэтому мы улучшаем нашу сеть не только в городах, но и в сельской местности. Мы видим востребованность высокоскоростного интернета у жителей отдаленных районов и намерены и далее развивать сеть в регионе. До конца года планируем еще точечно, там, где это особенно необходимо, расширить канал связи в Ангарске, Шелехове, Братске, Усть-Илимске и Иркутске», -- отметил директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.