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МТС удвоила скорости 4G в тридцати населенных пунктах вдоль БАМа в Иркутской области

«МТС» сообщает о модернизации сети LTE на территории 30-ти населенных пунктов, расположенных вдоль БАМа в ПриангарьеВ результате жители отдаленных районов получили возможность пользоваться удвоенными скоростями мобильного интернета. 

С начала текущего года модернизированы более чем половина базовых станций в Тайшетском, Братском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Нижнеилимском районахрасположенных вдоль Байкало-Амурской магистрали в Иркутской области, что позволило в два раза повысить среднюю скорость мобильного интернета даже в периоды повышенной нагрузки. 

В результате увеличения емкости сети LTE жители городов и поселков этих районов при помощи мобильного интернета и смартфона смогут комфортно получать знания на дистанционном обучении, в том числе на дополнительных образовательных занятиях, удаленно работать, пользоваться такими сервисами, как телемедицина, госуслуги, а также смотреть видео в HD-качестве, играть в онлайн-игры, обмениваться фото в соцсетях или общаться с близкими по скайпу на стабильно высоких скоростях. 

«Для нас очень важно, чтобы скоростной мобильный доступ был у всех жителей Иркутской области, независимо от того, где человек живет. Поэтому мы улучшаем нашу сеть не только в городах, но и в сельской местностиМы видим востребованность высокоскоростного интернета у жителей отдаленных районов и намерены и далее развивать сеть в регионе. До конца года планируем еще точечно, там, где это особенно необходимо, расширить канал связи в Ангарске, Шелехове, Братске, Усть-Илимске и Иркутске», -- отметил директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев. 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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