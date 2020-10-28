Автопарк Почты России в Приангарье пополнился новыми автомобилями

В автопарк УФПС Иркутской области поступил 21 новый автомобиль. 17 Lada Largus и 4 грузовика КамАЗ в ближайшее время выйдут на почтовые маршруты. Техника закуплена Почтой России в рамках федерального контракта с автопроизводителями, сообщают в пресс-службе почты России.

Новые универсалы будут задействованы на внутригородских маршрутах и для курьерской доставки EMS-отправлений, которая стала особенно востребована во время пандемии. Грузовики предназначены для перевозки почты по межрайонным маршрутам. Новые автомобили по своим техническим характеристикам адаптированы под перевозку почтовых отправлений. Грузоподъемность «Ларгусов» составляет 750 кг, КамАЗов — 10 тонн.

Транспортные средства с символикой Почты России оснащены дополнительным оборудованием, маячками, сиренами, сигнализацией с обратной связью и возможностью автозапуска, дополнительным комплектом зимних шин и набором водителя. В автомобилях установлены кондиционер, подушки безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС и другие опции, которые обеспечивают безопасность водителей и груза.

«Обновление автопарка почтовых машин позволяет своевременно и качественно предоставлять востребованные услуги почтовой связи, улучшить условия работы почтовых сотрудников и обеспечить безопасность почтовых перевозок. Безусловно, поступление новых автомобилей положительно скажется и на сроках, и на качестве доставки», - отмечает заместитель директора по логистике УФПС Иркутской области Эдуард Куулар.

На сегодняшний день почтовый автопарк Иркутской области насчитывает 354 единицы автотранспортной техники, обслуживающих более 250 маршрутов. Общая протяженность почтовых маршрутов в регионе составляет более 55 тысяч километров.