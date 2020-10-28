В Бурятии за последние сутки коронавирусом заразились 211 человек

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 28 октября зарегистрировано 10 890 (+211) случаев заражения COVID-19.

Из 211 новых случаев COVID-19: 156 чел. - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 820 пациентов.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 354 коек, занято – 2077, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1 820, свободно 277 коек. Занятость коечного фонда составляет 88,2%.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 150 (+9) человек.