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Иркутская таможня выявила 2,5 тыс. нарушений валютного законодательства на 1,5 млрд рублей

Основные правонарушения (57%) связаны с незачислением денежных средств на счета банков за экспортированный товар. Как правило, лес и лесоматериалы, сообщают в таможне. 

Общая сумма правонарушений по данным делам составила 659,2 млн рублей, при этом сумма административных штрафов по делам об АПвступивших в законную силу, составила более 846,3 млн. рублей.  

Кроме того, за 9 месяцев 2020 года выявлено 5 фактов совершения незаконных валютных операций по переводу за рубеж около 10 млн рублей.

Схема незаконного вывоза валюты из России, как правило, заключается в том, что, российская фирма заключает фиктивный внешнеторговый контракт с компанией, расположенной за рубежом на поставку каких-либо товаров. Затем производится предоплата на счета иностранных партнеров, при этом товар в Россию не поставляется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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