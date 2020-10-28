Большой этнографический диктант пройдет в Иркутской области

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в этом году с 3 по 8 ноября в онлайн формате. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

За время существования проекта диктант написали около 1,2 млн человек из 46 стран. В Иркутской области акцию поддержали 5 000 участников.

Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлекает внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. Участниками диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. В этом году официальный сайт и задания диктанта будут переведены на английский и испанские языки.

Задания будут опубликованы 3 ноября в 00.01 (по московскому времени) на официальном сайте Большого этнографического диктанта. Они оформлены в виде теста, включают в себя 30 вопросов. Первые 20 – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников; остальные 10 вопросов – региональная часть диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения – 45 минут. Сертификат участника с указанием результатов формируется в электронном виде.

Подробную информацию можно узнать на сайте. Официальная группа ВКонтакте. Дополнительная информация по тел.: 500-904 (Наталья Михайловна Валюшина, ГАУ ДПО «Институт развития образования»); 20-16-38 (Инга Михайловна Большакова, министерство образования Иркутской области).