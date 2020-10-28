В Иркутске состоялось открытие ярмарки «Агропромышленная неделя»

27 октября на открытой площадке Сибэкспоцентра открылась ярмарка сельскохозяйственной промышленности – «Агропромышленная неделя». Мероприятие собрало более 70 участников, среди которых как представители известных марок, так и местные производители продукции, сообщают в пресс-службе Сибэкспоцентра.

На церемонии открытия ярмарки с приветственным словом выступил заместитель губернатора Иркутской области, руководитель Администрации Усть-Ордынского округа Прокопьев Анатолий Андреянович: «Добрый день, уважаемые труженики села, уважаемые жители наших городов и сёл! Как правило, с завершением уборочной кампании подводятся итоги сельскохозяйственного года в целом. Надо сказать, что погодные условия были непростыми для наших тружеников, но наши производители сельскохозяйственных товаров справились с капризами погоды и достигли хороших результатов как в уборочной кампании, так и в целом по итогам сельскохозяйственного года. Сегодня ещё большее внимание требуется от органов государственной власти, законодательства, требуется совместное взаимодействие для поддержки наших товаропроизводителей. Необходимо обновлять технику, реализовывать новые инвестиционные проекты, укреплять материальную и социальную базу наших сёл. И над этим ещё предстоит очень большая работа. Уважаемые труженики села, от имени губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева, я искренне поздравляю вас с окончанием сельскохозяйственного года! Желаю вам добра, здоровья, благополучия, высоких надоев, богатых урожаев и хорошей погоды! С праздником вас!

Также гостей и участников поприветствовал заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Алдаров Кузьма Романович: «Уважаемые участники, гости и организаторы ярмарки! От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области, поздравляю всех с завершением полевых работ. Традиционно осенью подводятся итоги сельскохозяйственного года, награждаются лучшие, отмечаются успехи тех, кто неустанно трудился. Пандемия внесла свои коррективы в развитие экономики: непросто пришлось сельскохозяйственному производству, сократилось потребление основных продуктов, уменьшились доходы населения. Тем не менее, получен богатый урожай, растут надои молока, увеличивается производство мяса, картофеля, овощей. Сегодня от имени всех депутатов хочу сказать слова благодарности всем труженикам села. Мы работаем над укреплением законодательной базы сельского хозяйства, хотим, чтобы каждый фермер, каждое предприятие было уверено в своём будущем, знало о том, что оно будет делать через год, через два года, и как их будет поддерживать государство. Хочу сказать, что в 2020 году нам удалось сохранить достаточно серьёзное финансирование сельскохозяйственного производства, работаем над бюджетом на 2021 год, хотя и сокращается общий объём доходов областного бюджета. Тем не менее, мы постараемся сохранить основные направления поддержки наших сельхозтоваропроизводителей. Всех жителей Иркутской области приглашаю на ярмарку и искренне желаю покупать «своё», отечественные товары. Ибо только хорошая, экологичная пища поможет нам побороть пандемию. Всех с праздником, доброго настроения и хороших урожаев!»

Также вступительную речь произнёс и министр сельского хозяйства Иркутской области Сумароков Илья Павлович: «Уважаемые участники и гости выставки, дорогие иркутяне и жители Иркутской области! Я рад приветствовать вас на нашей, уже традиционной, 26-й агропромышленной выставке. В этом году, к сожалению, мы вынуждены проводить её в усечённом формате, по понятным обстоятельствам, связанным с эпидемиологической обстановкой. Тем не менее, жизнь продолжается. Конечно, в первую очередь для нас важна безопасность наших граждан и жителей, но и не менее важными остаются вопросы развития экономики, сельского хозяйства, агропромышленного комплекса. Мы не могли не подвести итоги, традиционно мы это делаем осенью. Конечно же, нам есть чем гордиться, ведь этот год был крайне напряжённым и сложным для сельхозтоваропроизводителей нашего региона. Мы буквально вели битву за каждый гектар, за каждый убранный килограмм продукции, поскольку нам препятствовали погодные условия в этом году. Тем не менее, показатели говорят о динамичном развитии сельскохозяйственной отрасли, которая будет всегда востребована у жителей, покупателей. Отдельно хочу высказать слова благодарности всем труженикам села, всем, кто выбрал этот непростой труд, за вашу отдачу и желаю уверенности в завтрашнем дне, успехов в реализации новых планов. Думаю, потенциал Иркутской области огромен, у нас есть ещё много неиспользуемой земли и сельхозназначения. Отдельно подчеркну и большие успехи предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, которые производят уже готовую продукцию. В этом году они также выросли. Поэтому агропромышленный комплекс – это большой комплекс, состоящий из разных предприятий, и мелких, и средних, и крупных. В целом все мы - одна большая команда, которая добивается хороших результатов. Я поздравляю всех с Днём работника сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, хочу пожелать успехов, благополучия, счастья ну и, конечно же, здоровья вам и вашим близким. Спасибо!

Генеральный директор ОАО «СИБЭКСПОЦЕНТР» Шаповалов Андрей Геннадьевич поздравил всех с открытием ярмарки: «Добрый день, дорогие участники и гости нашей ярмарки. Хочу поздравить всех с профессиональным праздником! От имени Сибэкспоцентра хочу поблагодарить Правительство Иркутской области, Министерство сельского хозяйства за помощь в подготовке и за ту конструктивную работу, которую мы ведём уже не один год. Объявляю ярмарку открытой!»

На ярмарке «Агропромышленная неделя» свою продукцию представят различные фермерские хозяйства, производители и поставщики продуктов питания. Каждый посетитель имеет возможность приобрести вкуснейшую и разнообразную продукцию от известных марок иркутских и российских производителей, а именно: молочная и мясная продукция; кондитерские изделия; фрукты и орехи, мёд; рыба и морепродукты; различная замороженная продукция, полуфабрикаты.