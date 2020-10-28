Знаки туристской навигации установили в Шелеховском районе

В Шелеховском районе по заказу агентства по туризму Иркутской области при поддержке администрации района установили 15 знаков туристской навигации, сообщают в областной администрации.

Указатели с пиктограммами содержат надписи на русском и английском языках и выполнены в бело-коричневом цвете, как рекомендуется методическим пособием по созданию системы дорожных указателей к объектам культурного наследия и иных носителей информации, разработанным Министерством культуры Российской Федерации.

‒ Установка знаков туристской навигации ‒ часть работы, направленной на создание благоприятной информационной среды для туристов, один из этапов в развитии туристской инфраструктуры в нашем регионе. Установка указателей способствует увеличению потока туристов к природным объектам и объектам культурно-исторического наследия. Важно, чтобы туристы, находясь на территории области, могли легко ориентироваться и без труда находить самые интересные достопримечательности, ‒ отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Напомним, ранее знаки туристской навигации установили в Слюдянском и Иркутском районах. До конца этого года знаки появятся и в Ольхонском районе.