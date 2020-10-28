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Мошенники продали иркутянке набор кастрюль за 100 тыс. рублей

В октябре пенсионеры дважды лишались накоплений, поддаваясь на заманчивые предложения продавцов, сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

Пожилой иркутянин обратился в дежурную часть отдела полиции №10 МУ МВД России «Иркутское», как сообщил житель микрорайона Березовый, к нему обратились двое неизвестных с предложением продажи кастрюль и электроинструментов. Продавцы, ловко манипулируя мужчиной, продали ненужный ему товар на 100 000 рублей.

Ранее житель Волгограда убедил пенсионера купить три куртки и шубу за 30 тысяч рублей. Во время пересчета денежных средств фигурант посредством обмана похитил сумму более 300 тысяч рублей, после чего скрылся. Подозреваемого задержали сотрудники ГИБДД Бурятии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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