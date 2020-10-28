К 2024 году в Иркутской области реконструируют 28 объектов водоснабжения

Первый проект – водовод в посёлке Харик Куйтунского района – был успешно реализован в 2019 году: три тысячи сельских жителей стали пользоваться качественной питьевой водой, сообщают в областной администрации.

Тогда же была начата реализация еще двух проектов по строительству систем водоснабжения – в посёлках Залари и Баяндай. В Баяндае будет построено 11,3 км водопроводных сетей, что позволит обеспечить 3846 человек чистой питьевой водой уже до конца 2020 года. В настоящее время готовность объекта составляет 90 процентов. В районном центре Залари идёт строительство 17 км водопроводных сетей, готовность сооружений 75 процентов. Здесь возможность подключения к системам централизованного водоснабжения ожидают 3400 жителей.

В 2020 году начато строительство станции умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды производительностью 2500-3000 кубометров в сутки в городе Вихоревке.

Станция умягчения подземных вод предназначена для снижения общей жесткости подземных вод до показателей, соответствующих требованиям СанПиН. В посёлке Чунский в рамках строительства водозаборных сооружений для питьевого водоснабжения из прирусловых скважин р. Зермокан предусмотрено строительство девяти насосных станций первого подъёма и насосной станции второго подъёма, суммарной мощностью 2426 кубометров в сутки. Ввод объектов запланирован на 2021 год.

В 2021 году в Нижнеудинске планируется строительство городского водозаборного сооружения производительностью 13 тыс. кубометров в сутки. Новый объект призван заменить устаревшие и пострадавшие от паводка сооружения Городского и Транспортного водозаборов.

Как сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, до 2024 года в создание объектов коммунальной инфраструктуры региона по программе «Чистая вода» предполагаются госвложения из федерального бюджета объёмом около 5 млрд рублей. При выполнении всех пунктов федерального проекта «Чистая вода» качество жизни улучшится для 261,9 тыс. жителей Иркутской области.