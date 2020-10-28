РУСАЛ опубликовал операционные результаты третьего квартала 2020 года

Объём производства алюминия в 3 квартале 2020 года составил 939 тыс. тонн (+1,3% по сравнению с предыдущим кварталом). На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 93% от общего объема выпуска алюминия, сообщают в компании.

В 3 квартале 2020 года объем продаж алюминия составил 1 008 тыс. тонн (+3,3% по сравнению с предыдущим кварталом). За этот период продажи продукции с добавленной стоимостью (ПДС) выросли на 25,4% по сравнению с предыдущим кварталом – до 455 тыс. тонн. Это демонстрирует восстановление доли ПДС в общей структуре продаж до 45% в 3 квартале 2020 года по сравнению с 37% во 2 квартале 2020 года, на который оказали влияние внешние рыночные факторы, связанные с пандемией COVID-19.

В 3 квартале 2020 года Компания продолжила успешно корректировать географию региональных продаж в соответствии с существующими рыночными условиями. В то время как доля Европейского направления снизилась до 37% (против 46% во втором квартале 2020 года), продажи в Азии увеличились до 32% (по сравнению с 27% во 2 квартале 2020 года), а в России и СНГ – до 24% (против 20% во 2 квартале 2020 года).

В 3 квартале 2020 года средняя цена реализации алюминия выросла на 6,5% по сравнению с предыдущим кварталом – до 1 762 долл. США за тонну. Увеличение было обусловлено как ростом средней цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) с учетом котировального периода (+6,0% по сравнению с предыдущим кварталом – до 1 618 долл. США за тонну), так и компонентом средней реализованной премии (+12,5% по сравнению с предыдущим кварталом – до 144 долл. США за тонну). Увеличение реализованной премии в 3 квартале 2020 года связано с ростом доли ПДС в объёме продаж продукции и положительным сдвигом в размере продуктовой премии, отражающим постепенное восстановление конъюнктуры мирового рынка.

Обзор рынка

По результатам девяти месяцев 2020 года, темпы восстановления мировой деловой активности демонстрировали положительные тенденции и даже превышали существовавшие ожидания и прогнозы. По данным J.P. Morgan Global Manufacturing PMI, в сентябре мировой индекс деловой активности производителей вырос до рекордного за последние 25 месяцев значения в 52,3 пункта (в августе данный показатель был на уровне 51,8 пунктов). Количество новых заказов увеличивалось рекордными темпами за последние два с половиной года; впервые более чем за два года увеличился объем экспортных сделок; индекс общего состояния экономики достиг наивысших значений с мая 2018 года. Рост производственной активности в Бразилии, Индии, Германии, Канаде и Австралии достиг рекордных показателей, превысив отметку в 55,0 пунктов. Тенденция к росту продолжалась в течение нескольких месяцев во всех регионах, что говорит о стабилизации условий ведения бизнеса. С учетом беспрецедентно высоких уровней мировой деловой активности можно ожидать нормализации состояния отрасли в течение 2021 года.

За первые девять месяцев 2020 года мировой спрос на первичный алюминий снизился на 2,6% в годовом выражении – до 46,7 млн тонн, улучшив показатели по сравнению со снижением на 6.6% в первом полугодии 2020 года. Спрос в мире за пределами Китая сократился на 11,1% до 18,6 млн тонн; при этом Китай компенсировал падение своим внутренним спросом, который вырос на 3,9% до 28,1 млн тонн.

Мировое производство алюминия за 9 месяцев выросло на 1.5% - до 48,4 млн тонн, в том числе наблюдалось снижение производства за пределами Китая на 0,1% до 20,9 млн тонн и рост в Китае на 2,8% в годовом выражении - до 27,5 млн тонн). В целом по результатам первых девяти месяцев 2020 года профицит мирового рынка алюминия составил 1,7 млн тон.

Производственные мощности в Китае превысили 38,0 млн тонн. За девять месяцев 2020 года экспорт необработанного алюминия и изделий из него сократился на 18.6% в годовом выражении - до 3,6 млн тонн, в то время как импорт необработанного алюминия составил 892 тысячи тонн (за аналогичный период прошлого года импорт составил 57 тысяч тонн). Подобное изменение вызвано существенным отрицательным арбитражем экспортной цены и снижением спроса за пределами Китая по причине пандемии. Таким образом, Китай становится важным балансирующим фактором для всей отрасли, потребляя избыточные объемы производства из других стран мира (без учета Китая).

За первые девять месяцев 2020 года запасы алюминия на складах LME снизились на 22 тысячи тонн до 1,45 млн тонн. Текущие варранты LME выросли до 1,2 млн тонн. В период с апреля по сентябрь объемы региональных запасов Китая сократились на 1,0 млн тонн с рекордного значения в 1,68 млн тонн, отмеченного в начале апреля 2020 года, до 0,66 млн тонн.

Братский и Иркутский алюминиевы е завод ы

В третьем квартале 2020 года на Братском алюминиевом заводе выпущено 252 тыс. тонн алюминия, что на 1% превышает показатель предыдущего квартала. Иркутский алюминиевый завод в третьем квартале текущего года произвел 106 тыс. тонн металла, это на 2,8% больше по сравнению со вторым кварталом. Всего за 9 месяцев 2020 года на БрАЗе произведено 752 тыс. тонн алюминия, на Иркутском алюминиевом заводе - 315 тыс. тонн.