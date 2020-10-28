Семь социальных НКО Иркутской области получат субсидии

Организациям возместят средства, которые были потрачены на участие в международных, всероссийских и областных мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений, сообщают в областной администрации.

Некоммерческие организации, которым компенсируют затраты, ежегодно выбираются на конкурсной основе. Обязательное условие - НКО обязано быть социально ориентированным и не должно являться государственным учреждением. В этом году победителями стали семь организаций:

Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз фотохудожников России» «Иркутское фотографическое общество» (67 тыс. рублей)

Иркутская областная общественная организация «Таджикское национально-культурное общество «Соотечественник» (30,7 тыс. рублей)

Автономная некоммерческая организация популяризации культурного, природного и этнического наследия Иркутской области «Байкал» (25,6 тыс. рублей)

Иркутская областная общественная киргизской национально – культурная организация (81,3 тыс. рублей)

Региональная общественная организация «Иркутское товарищество Белорусской культуры им. Я. Д. Черского» (85,8 тыс. рублей)

Автономная экологическая природоохранная некоммерческая организация « Эпишура» (5 тыс. рублей)

Эпишура» (5 тыс. рублей) Частное учреждение «Народный хореографический ансамбль «Алькор» (504,5 тыс. рублей)

Средства из областного бюджета выделяются в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики Иркутской области на 2019-2024 годы».