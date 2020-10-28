Во всех крупных городах Приангарья зафиксированы вспышки COVID-19

Во всех крупных городах Иркутской области зафиксированы вспышки коронавируса. Тройку городов-лидеров по количеству новых случаев COVID-19 за последние сутки возглавляют Иркутск, Ангарск и Братск. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19 в Иркутской области на 28 октября.

Из 228 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 80 (всего 11 054),

в Ангарске – 48 (всего 2 270)

в Братске – 27 (всего 1251).

в Усолье – 22 (всего 418).

в Иркутском районе – 18 (всего 1 668).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:

Иркутск – 11 054,

Ангарск – 2 270,

Иркутский район – 1 668,

Усть-Кут – 1 506,

Братск – 1 251





По данным оперативного штаба, в регионе установлен новый рекорд - подтверждено 228 новых случаев коронавируса. Во время второй волны впервые выявляют такое количество заболевших. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 23849 случаев COVID-19.