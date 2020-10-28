Велопутешественник Егор Ковальчук посетил Иркутск

Он стартовал 2 октября из Томска, конечная точка – Улан-Удэ. Протяженность маршрута составляет около 8 000 тысяч километров, сообщают в областной администрации.

Егор – опытный велопутешественник. За плечами проект «Вокруг света на велосипеде 2014-2016» длиною в 54 000 км, участие в ультрамарафонах, экспедиция с севера на юг Африки. В рамках «Золотого кольца Сибири (Открываем Сибирь») он уже проехал по таким регионам, как Новосибирская, Кемеровская область, Алтайский, Красноярский край, Республикам Алтай, Хакассия, Тыва. Сегодня утром отправился из Иркутска в Улан-Удэ.

Велопутешествие по «Золотому кольцу» - важный этап для развития внутреннего туризма, демонстрирующий, помимо традиционных видов туризма, ещё и возможности велотуризма в Сибири.

Велопутешествие организаторы приурочили к 175-летию Русского географического общества. По итогу проекта будут созданы видеофильмы. Подробнее с маршрутом можно ознакомиться на официальном сайте - https://goldringsiberia.ru/, в социальных сетях по хэштегу: #велоЗКС #золотоекольцосибири #открываемсибирь.