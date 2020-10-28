В России ускорят регистрацию прав на недвижимость и запустят онлайн-сервис для получения сведений из ЕГРН

Это стало возможным благодаря внедрению ФГИС ЕГРН по всей стране, сообщают в Федеральной кадастровой палате области.

Оказание госуслуг в сфере оборота недвижимости упростят, время оформления собственности, проведение кадастрового учета и другие услуги начнут оказывать быстрее. Кроме того, по всей стране заработает сервис, позволяющий в режиме онлайн получать сведения из ЕГРН для сделок с недвижимостью. Это стало возможным благодаря внедрению новой информационной системы учета недвижимости – ФГИС ЕГРН во всех субъектах страны. Об этом заявила заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко.