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В России ускорят регистрацию прав на недвижимость и запустят онлайн-сервис для получения сведений из ЕГРН

Это стало возможным благодаря внедрению ФГИС ЕГРН по всей стране, сообщают в Федеральной кадастровой палате области.   

Оказание госуслуг в сфере оборота недвижимости упростят, время оформления собственности, проведение кадастрового учета и другие услуги начнут оказывать быстрее. Кроме того, по всей стране заработает сервис, позволяющий в режиме онлайн получать сведения из ЕГРН для сделок с недвижимостью. Это стало возможным благодаря внедрению новой информационной системы учета недвижимости  ФГИС ЕГРН во всех субъектах страны. Об этом заявила заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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