Из аварийных домов на иркутском участке БАМа переехали 112 семей

Это жители Усть-Кута и посёлка Магистральный. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

В этом году по программе «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» предусмотрено 223,6 млн рублей.

Из них 127,7 млн рублей - из федерального, 86,2 млн рублей - из областного, 9,6 млн рублей из местных бюджетов. Собственникам аварийного жилья предлагают несколько вариантов переселения: это строительство новых домов, либо приобретение домов или квартир на первичном или вторичном рынках в населённых пунктах Иркутской области. Оно должно быть такой же площади, как и аварийное.

В этом году планировалось расселить 89 семей, которые проживают в 16 многоквартирных домах.

Их общая площадь составляет 4,8 тысячи квадратных метров. Так как квартиры имели небольшую площадь, число участников программы удалось увеличить. Уже расселено 112 семей. Общая площадь их жилья составляет 4,5 тысяч квадратных метров. Новые дома и квартиры для них приобрели на 208,8 млн рублей. На оставшиеся средства приобретут жильё для нескольких семей.