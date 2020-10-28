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47% работодателей отказывают в найме из-за орфографических ошибок в резюме

Сервис Работа.ру выяснил, что 40% работодателей отсеивают больше половины всех резюме на первом этапе поиска сотрудника. 30% представителей компаний не рассматривают до 50% кандидатов из-за первого негативного впечатления, а остальные 30% не готовы дать шанс каждому четвертому соискателю.

Основная причина мгновенного отказа со стороны работодателя — несоответствие требованиям, указанным в вакансии. Так ответили 69% респондентов. Для 45% стоп-сигналом при найме послужила слишком частая смена мест работы. Также на решение работодателя может повлиять недостоверная информация (24%) и слишком долгий перерыв в работе (11%).

47% российских работодателей в резюме отталкивает орфографические и пунктуационные ошибки (множественный выбор).

16% не устраивает большое количество ненужной информации о кандидате. 12% респондентов считают, что соискатели путают навыки с личными качествами. Еще 7% работодателей не готовы рассматривать резюме без фотографии. Столько же опрошенных отметили, что им не нравится неуместное оформление резюме (яркий дизайн, неподходящий стиль повествования).

75% представителей компаний утверждают, что грамотно описанный предыдущий опыт работы и навыки — важное условие для идеального резюме (множественный выбор). 33% хотят видеть в резюме только цифры и факты, 25% —  портфолио, еще 23% не хватает четко сформулированных сильных сторон кандидата в сопроводительном письме. 13% предпочитают видеть в резюме релевантное высшее или дополнительное образование, а 11% не хватает ссылок на личные страницы в социальных сетях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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