Артистка иркутского театра перевела лжебанкирам 300 тысяч рублей

Несколько дней назад женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и предупредил о том, что злоумышленники пытаются похитить ее сбережения и для предотвращения посягательства следует перевести деньги на резервный счет, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Не проверив данную информацию, потерпевшая проследовала в ближайшее банковское отделение и перечислила на карту афериста 300 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой обмана иркутянка обратилась за помощью в полицию. Аналогичным образом за минувшую неделю лишились своих сбережений еще 20 человек, в совокупности передав в руки лжебанкиров свыше 3 миллионов рублей.