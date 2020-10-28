Новости

Артистка иркутского театра перевела лжебанкирам 300 тысяч рублей

Несколько дней назад женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и предупредил о том, что злоумышленники пытаются похитить ее сбережения и для предотвращения посягательства следует перевести деньги на резервный счет, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. 

Не проверив данную информацию, потерпевшая проследовала в ближайшее банковское отделение и перечислила на карту афериста 300 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой обмана иркутянка обратилась за помощью в полицию. Аналогичным образом за минувшую неделю лишились своих сбережений еще 20 человек, в совокупности передав в руки лжебанкиров свыше 3 миллионов рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
В Иркутске вынуждены замораживать пробы пациентов на коронавирус
Три аппарата МСКТ в Иркутске будут работать круглосуточно
Андрей Бунев: нагрузка на врачей в поликлиниках Иркутской области выросла в 12-14 раз
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании