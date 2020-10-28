Торговые центры Иркутска проверят на соблюдение масочного режима

Начиная с 12 октября, проверки прошли в большинстве торговых центров, среди них: ТРЦ «ЯркоМОЛЛ», «Торговый комплекс», ТЦ «БУМ», ТЦ «ЕвроПарк», рынок «Глазковский», ТЦ «Леруа Мерлен», ТЦ «Сезон» и другие, сообщают в мэрии Иркутска.

Кроме составления протоколов об административной ответственности вручаются специальные уведомления о недопущении впредь нарушений правил поведения в режиме повышенной готовности.

Напомним, что согласно правилам поведения, обязательным для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности, с 12 октября в Иркутске усилен контроль за соблюдением правил поведения в режиме повышенной готовности.

Невыполнение правил поведения является административным правонарушением и влечет за собой административный штраф: для граждан – предупреждение или штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей; для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.