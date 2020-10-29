Ориентир на восток. Rusal меняет географию поставок

UC Rusal, на которую приходится почти 100% выпуска первичного алюминия в РФ, корректирует географию зарубежных поставок, сообщают «Ведомости».

В июле – сентябре доля европейского направления в общем объеме экспорта компании снизилась до 37% (против 46% во II квартале), а продажи в Азии выросли с 27 до 32%, сообщила компания 27 октября в отчете за III квартал. Доля поставок на российский рынок и в страны СНГ подросла до 24% против 20% в предыдущем квартале, поставки на американский континент увеличились незначительно – всего на 1% до 7%.

В компании пояснили, что на географию зарубежных поставок повлияло резкое восстановление спроса в III квартале на традиционных азиатских рынках: в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Гонконге, на Тайване, в Таиланде, Малайзии. Кроме того, в Китае цены были выше среднерыночных. В UC Rusal добавили, что сезонный фактор в данном случае не оказывал никакого влияния на направления экспорта.

Аналитик «Атона» Андрей Лобазов говорит, что в июле – сентябре китайские потребители были готовы платить за тонну алюминия на $50–60 больше средней цены (около $1700/т). Экономика Китая первой начала восстанавливаться после снятия коронавирусных ограничений, поясняет он.

В целом объем выпуска алюминия UC Rusal в III квартале вырос на 1,3% к предыдущему кварталу до 939 000 т. Объемы продаж увеличились на 3,3% до 1 млн т. Компания также сообщила о восстановлении доли продукции с добавленной стоимостью (алюминиевые сплавы, плоские и цилиндрические слитки, катанка, колесные диски, алюминий высокой чистоты) в общей структуре продаж до 45%, или около 455 000 т, по сравнению с 37% во II квартале.