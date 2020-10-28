Россияне выбирают кэш

В России продолжается стремительный рост наличной денежной массы.

Процесс, который начался весной на фоне обвала рубля и карантина в экономике, не удалось остановить ни летом, ни осенью. За март-июнь объема кэша в обращении взлетел на 2 трлн руб., до исторического рекорда в 12,431 трлн руб. Оперативная статистика ЦБ по ликвидности банковского сектора свидетельствует, что к концу октября эта цифра выросла почти до 13 трлн руб. В июле объем наличных в экономике и кассах банков увеличился еще на 185,8 млрд руб., в августе — на 109,9 млрд руб. В сентябре тренд пошел на спад (86,6 млрд руб.), но в октябре вновь ускорился: с начала месяца наличная денежная масса выросла до 124,8 млрд руб.

Летом Банк России прогнозировал, что спрос на кэш вернется к нормальным значениям вслед за отменой карантинных мер, а деньги, поступившие в экономику, постепенно уйдут из оборота после того, как будут потрачены потребителями и инкассированы банками. Однако оптимистичные ожидания ЦБ не сбылись.

Экономика уходит в тень. Для бюджета это, конечно, минус, однако есть и свои плюсы, так как с учетом теневого сектора у России есть все шансы избежать рецессии. Мы ожидаем, что по итогам текущего года официальный спад экономики России составит 3-4%. При этом россияне находятся в мировом тренде. Объем наличной денежной массы растет в США, Канаде, Италии, Испании, Германии, Франции, Австралии и Бразилии. Прямой аналогии с девяностыми проводить не стоит. Тогда свирепствовала экономика неплатежей и взаимозачетов, для расчетов активно использовались банковские векселя, прежде всего «Тверьуниверсалбанка», а для расчетов многие россияне использовали долларовый кэш. Что, в принципе, не удивительно при темпах девальвации рубля и, как следствие, инфляции в несколько сотен процентов в год.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»