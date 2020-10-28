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Количество коек для ковидных больных в Иркутской области увеличили до 4 377

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За последние двое суток в регионе дополнительно развернули 148 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. 65 – на базе областного онкодиспансера, 30 – в городской больнице №5 и 53 – в областной клинической больнице, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Instagram.

На сегодня в целом – это 4 377 места, в том числе – 174 в реанимации, обеспеченные аппаратами ИВЛ, и 1013, обеспеченные кислородом.

– К концу недели планируем открыть дополнительные места в Ангарске, областном онкодиспансере, факультетских клиниках ИГМУ, медсанчасти ИАПО. Как уже говорил, там сейчас идет монтаж кислородной системы, – подчеркнул глава региона.

По данным оперативного штаба, за последние сутки госпитализировано за сутки 59 человек, всего – 3 714 человека. На 28 октября подтверждены 228 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 23 849.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Кобзев: Медикаменты в аптеки завозим, но их быстро раскупают
Кобзев: В Приангарье число тестов на COVID-19 увеличили до 8 тысяч в сутки
Количество коек для ковидных больных в Иркутской области увеличили до 4 377
Все материалы сюжета

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