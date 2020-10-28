Кобзев: В Приангарье число тестов на COVID-19 увеличили до 8 тысяч в сутки

В Приангарье увеличивают количество тестов на COVID-19, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Instagram.
– На данный момент проводим около восьми тысяч в сутки. Вскоре закупим дополнительное оборудование, чтобы довести их число до 12 тысяч, – отметил Игорь Кобзев.
По словам главы региона, есть проблема с расходниками, но ее решают.
По данным оперативного штаба, на 28 октября подтверждены 228 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 23 849.
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28 октября 2020