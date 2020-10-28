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Кобзев: Медикаменты в аптеки завозим, но их быстро раскупают

В стационарах Приангарья есть все необходимые препараты для лечения коронавируса, там сформирован резерв на ближайшие недели, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Instagram.

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– В аптеки медикаменты для лечения коронавирусной инфекции завозим каждый день, но их очень быстро раскупают, особенно антибиотики. Многие по-прежнему делают это «на всякий случай» без назначения врача. Ежедневно получаем по несколько тысяч упаковок противовирусных препаратов, но здесь мы ограничены возможностями производителей. Полностью закрыть потребность по большинству позиций планируем к 7-10 ноября, подчеркнул глава региона.

По данным оперативного штаба, на 28 октября подтверждены 228 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 23 849.

Напомним, что губернатор Иркутской области заразился коронавирусом и был госпитализирован в стационар.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Кобзев: Медикаменты в аптеки завозим, но их быстро раскупают
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