Открытые «уроки цифры» по машинному обучению прошли в 68 регионах

«Урок цифры», посвящённый искусственному интеллекту и машинному обучению, пройден почти два миллиона раз. Уроки прошли в российских школах с 14 сентября по 4 октября, в них приняли участие школьники, учителя и родители. Занятия по искусственному интеллекту состоялись в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры».

Всего по стране прошло 111 открытых уроков по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение», включая первый открытый урок в Москве с участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Ответить на вопросы школьников и рассказать о карьерных возможностях в сфере искусственного интеллекта пришли также Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка; Борис Нуралиев, основатель фирмы «1С»; Андрей Калинин, заместитель вице-президента, директор по технологиям искусственного интеллекта Mail.ru Group; Александр Крайнов, руководитель Лаборатории ИИ Яндекса; Михаил Прибочий, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии.

Открытые уроки прошли в 68 регионах России, в том числе в 46 регионах занятия провели министры цифрового развития и министры образования. В топ-10 самых активных участников «Урока цифры» по машинному обучению и искусственному интеллекту вошли Тульская область, Республика Мордовия, Омская область, Республика Калмыкия, Севастополь, Забайкальский край, Самарская область, Магаданская область, Ставропольский край и Новосибирская область.

Материалы каждого «урока цифры» содержат методические указания для учителей, видеоролики с объяснениями и интерактивный тренажёр. Традиционно урок разрабатывается в трёх версиях с разным уровнем сложности — для начальных, средних и старших классов.

Евгений Кисляков, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

«В рамках нацпрограммы ʺЦифровая экономикаʺ мы начинаем знакомить школьников с цифровыми технологиями уже в младших классах, что позволяет им с каждым годом углублять свои знания. Мы приглашаем на "уроки цифры" лидеров российской цифровизации и представителей ИТ-профессий, которые рассказывают учащимся о применении навыков из собственного опыта. Последовательное цифровое образование позволит школьникам получить дополнительные компетенции и уверенно чувствовать себя в современном обществе».

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы рады, что урок по ИИ, разработанный фондом ʺВклад в будущееʺ при поддержке Сбербанка, оказался столь популярным и охватил такое количество школьников по всей стране. Это в очередной раз доказывает, что возрастной порог входа в данную индустрию нужно снижать. Молодёжь стремится к освоению новейших технологий и способна к реализации серьёзных проектов в сфере ИИ наравне со взрослыми. Всех ребят, кого увлекала эта тема, в декабре приглашаю на молодёжный день главного события этого года в сфере ИИ — AI Journey, а те, кто чувствует силы, уже сейчас могут принять участие в трёх хакатонах: по распознаванию рукописей Петра I, прогнозированию наводнений и генерации осмысленного эссе с помощью ИИ. Итоги хакатонов мы также подведём на AI Journey».

Пётр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»:

«В этом году мы постарались сделать участие в ʺУроке цифрыʺ для детей и педагогов более комфортным, чем обычно. Например, мы адаптировали тренажёр под мобильные устройства, чтобы школьники могли заниматься там, где им удобно; подготовили специальные памятки для дистанционного обучения; разработали альтернативные сценарии для школ, которые не могут провести урок в компьютерном классе. Один из впечатляющих результатов — 50% участников ʺУрока цифрыʺ по теме искусственного интеллекта использовали именно мобильную версию. Мы очень рады, что делаем для ребят образовательный контент, который они изучают в привычной и удобной им цифровой среде»

Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая экономика»:

«За два года существования всероссийской акции ʺУрок цифрыʺ тренажёры по темам цифровой экономики на сайте урокцифры.рф прошли уже более 30 млн раз. Личное участие ИТ-министров и министров образования регионов в проведении открытых уроков дополнительно повышает интерес школьников к миру цифровых технологий. Мы также видим, что интерактивные уроки интересны не только учащимся российских школ. Так, за пределами России ученики из 86 стран повысили цифровую грамотность, пройдя тренажёр по теме искусственного интеллекта, созданный Благотворительным фондом ʺВклад в будущееʺ при поддержке Сбербанка. В топ-5 самых активных стран вошли Швеция, Казахстан, Киргизия, США и Украина».

Все материалы «Урока цифры» по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение» по-прежнему доступны на сайте урокцифры.рф. Пройти урок могут все желающие, для этого требуется только устройство — компьютер, планшет или смартфон — и выход в интернет.

«Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Занятия на тематических тренажёрах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр для трёх возрастных групп — учащихся младшей, средней и старшей школы. В любое время на сайте проекта доступны для проведения уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете.



