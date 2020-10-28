СберСпасибо вернёт за покупки в «Эльдорадо» по картам Mastercard до 100% бонусов

Программа лояльности «СберСпасибо» запускает федеральную акцию совместно с сетью магазинов «Эльдорадо» и Mastercard.

В период с 28 октября по 28 ноября 2020 года все участники программы лояльности, совершая оплату картами Mastercard СберБанка в магазинах или на сайте «Эльдорадо» на сумму от 6000 рублей, станут претендентами на получение до 100% бонусов от размера покупки.

Акция распространяется на все покупки в «Эльдорадо», включая магазины

Подробнее об условиях акции можно ознакомиться на сайте или мобильном приложении «СберСпасибо». и онлайн, для этого клиенту нужно быть участником программы «СберСпасибо» и совершить оплату картой Mastercard СберБанка. Важное условие — при заказе онлайн оплату нужно произвести на сайте eldorado.ru, а не при получении. Товары, оплаченные через терминалы у курьеров, в акции участвовать не смогут.

Андрей Писарев, генеральный директор программы «СберСпасибо»:

«Мы рады скрасить осень нашим участникам новой акцией с ʺЭльдорадоʺ и Mastercard. Считаю особенно важным в этот непростой период, что акция распространяется и на онлайн-заказы, которые можно сделать не выходя из дома. Теперь обычная покупка техники может стать счастливой на все 100%!»