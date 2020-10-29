1100 компания Иркутской области подключили для своих сотрудников телемедицину СберЗдоровье

Работодатели в регионах, в условиях развивающейся пандемии коронавируса, активно подключают коллективы организаций и предприятий к телемедицинским услугам сервиса СберЗдоровье. По данным Байкальского банка Сбербанка, в Иркутской области, Якутии, Забайкальском крае, Бурятии с начала 2020 года корпоративные пакеты услуг телемедицины приобрели более 2 тысяч компаний.

Наиболее активным периодом по оформлению подписок на удаленные консультации дипломированных врачей приложения СберЗдоровье стал 3 квартал 2020 г. Регионом - лидером по количеству платных подписок на телемедицинские услуги среди территорий присутствия Байкальского банка Сбербанка является Иркутская область, в 2020 г. пользователями корпоративных пакетов на получение удаленных консультаций докторов стали более 1100 предприятий и организаций Иркутской области.

Дмитрий Лясковский, и. о. управляющего Иркутским отделением Сбербанка: «Интерес жителей и трудовых коллективов нашего региона к удаленным консультациям врачей в первую очередь, конечно, вызван развитием пандемии коронавируса. Люди нуждаются в оперативных и квалифицированных консультациях докторов, а при наличии симптомов болезни многим сложно посещать поликлиники для личного приема врача. Есть сейчас и проблема большой загруженности поликлиник по месту жительства, так что сервис экосистемы Сбера –СберЗдоровье в таких условиях является реальным дополнительным инструментом врачебной помощи. Приятно, что все больше руководителей предприятий и организаций в непростое время оказывают дополнительные меры поддержки своим сотрудникам, реально заботятся об их здоровье».

Медицинский сервис СберЗдоровье доступен в маркетплейсе интернет-банка для юридических лиц СберБизнес. Для предпринимателя это возможность подключить своих сотрудников к телемедицине — онлайн-консультациям врачей по видео, аудио и в чате. Доктор отвечает в течение нескольких минут, а его заключение автоматически сохраняется в телефоне.

Сервис предоставляется в трёх годовых тарифных планах:

«Все врачи онлайн» — безлимитные консультации 24/7 с терапевтом и педиатром, консультации врачей ещё 15 специальностей по предварительной записи;

«Семейное здоровье» — безлимитные консультации 24/7 с терапевтом и педиатром, безлимитные онлайн-консультации с узкопрофильными врачами по предварительной записи и две очные консультации с врачами любой специализации (по направлению);

«Психолог онлайн» — неограниченное количество онлайн-консультаций с ведущими психологами.

Приобрести СберЗдоровье можно в разделе «Все продукты и услуги» интернет-банка СберБизнес. Подробнее о сервисе — на сайте банка