Бурятия стала лидером промышленного производства ДФО

За 9 месяцев 2020 года индекс промышленного производства республики по сравнению с прошлым годом увеличился на 7%, сообщают в пресс-службе администрации республики со ссылкой на данные «Востокгосплан».

- В целом объем промышленного производства на Дальнем Востоке сократился за девять месяцев 2020 года, что связано с ограничениями работы предприятий из-за пандемии COVID-19. Показатель объема промышленного производства на Дальнем Востоке снизился на 4,6% за январь-сентябрь. Тем не менее, несколько регионов смогли сохранить и нарастить объёмы промышленного выпуска. В первую очередь это Республика Бурятия и Магаданская область, где рост промышленного производства составил (+7,0%) и (+6,8%), - отмечают в Восточном центре государственного планирования.

Бурятия сохранила стабильные показатели прироста как в сфере добывающей (+10,7%) так и обрабатывающей (+8,5%) промышленностей. Промышленные организации произвели товаров и услуг на сумму 111,8 млрд рублей. Основной вклад в рост промышленности внесли добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства.

Рост добывающей промышленности составил за 9 месяцев 2020 года 11,7%.

Всего в Бурятии добыто 7 359,3 тыс тонн угля, или 129,4% к прошлому году, основной рост обеспечен за счет продолжения освоения компанией АО «Разрез Тугнуйский» Никольского месторождения каменного угля. Также наблюдается рост добычи урана предприятием АО «Хиагда». Вырос объем добычи прочих полезных ископаемых (гранулы, крошка и порошок, галька, гравий) - 1 694,2 тыс кубометров или 182% к январю-сентябрю 2019 года.

Прирост обрабатывающих производств на 8,5% к уровню 2019 года в основном связан с увеличением производства на АО «Улан-Удэнский авиационный завод» и АО «Улан-Удэнский ЛВРЗ».

Отмечается рост производства мясных полуфабрикатов на 9%, молока на 28,9%, кондитерских изделий на 2%, а также картона в основном за счет наращивания производственных мощностей на ОАО «Селенгинский ЦКК» и деревообработки на 121,5%, где ключевым предприятием по виду деятельности является ООО «Байкальская лесная компания».

Индекс промышленного производства по такому виду экономической деятельности как «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составил 123,9%.

Рост в 1,9 раза объемов отгрузки в сфере сбора, обработки, утилизации отходов и обработки вторичного сырья отмечен за счет запуска мусоросортировочной станции №2 в Улан-Удэ. Положительная динамика также обусловлена увеличением количества пользующихся централизованной системой водоснабжения. В Улан-Удэ за 2019 год построено 11 км сетей, подключено к системе водоснабжения порядка 9 тыс человек, в том числе в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» подключено 6950 человек.