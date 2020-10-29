Недельные расходы россиян прекратили рост

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 19 по 25 октября 2020 года недельные расходы россиян сократились, достигнув уровня 4617 рублей, что на 61 рубль ниже данных за предыдущие семь дней и на 275 рублей больше аналогичной недели прошлого года.

На неделе c 19 по 25 октября объем повседневных расходов типичной российской семьи сократился и остановился на отметке в 4617 рублей. Среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 61 рубль меньше (1,3%), чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 275 рублей или на 6,3%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы недели с 19 по 25 октября оказались выше среднего значения на 76 рублей или 1,7%.

Динамику индекса комментирует исполнительный директор «Ромир» Инна Караева:

«Рост расходов против прошлого года стабилизировался на отметке в 6%, и, вероятнее всего, схожее значение мы увидим по итогам года. Отдельно отметим, что сейчас мы не наблюдаем влияния пандемии и роста числа заболеваний на динамику расходов. Россияне продолжают ходить в магазины, тратить деньги, а экономика розничной торговли по-прежнему работает».