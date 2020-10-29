Азиатско-Тихоокеанский Банк вошел в ТОП-50 российских банков по активам

Рейтинг крупнейших банков России опубликовал финансовый портал Банки.ру

Азиатско-Тихоокеанский Банк вошел в ТОП-50 российских банков по сумме чистых активов. Согласно данным за октябрь 2020 года в АТБ объем активов вырос на 3,80% и достиг отметки в 138 млрд руб. Тем самым Банку удалось подняться сразу на две строчки в рейтинге, закрепив за собой место в ТОП-50 крупнейших банков страны.

Азиатско-Тихоокеанский Банк демонстрирует высокую динамику роста своих основных показателей в различных направлениях. По данным Банки.ру, по состоянию на октябрь 2020 года нетто-активы АТБ составляют 138 млрд рублей (49-е место в России, плюс 2 пункта), чистая прибыль – 1,9 млрд рублей (увеличение на 19,2%), кредитный портфель — 80 млрд рублей, просроченная задолженность снизилась на 2 млрд до 6 млрд рублей (33-е место, изменение на 14 позиций в лучшую сторону).

Капитал Банка всего за 10 месяцев текущего года увеличился на 16% и составляет 15,6 млрд рублей.

По основным показателям деятельности АТБ уверенно входит в ТОП-100 крупнейших банков России. Азиатско-Тихоокеанский Банк остается лидером по активам на Дальнем Востоке и в Сибири среди мультирегиональных банков.