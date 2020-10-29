Альфа-Банк признан лучшим банком для премиальных клиентов

Альфа-Банк третий год подряд возглавил рейтинг премиального банковского обслуживания Frank Premium Banking Award, обойдя таких сильных конкурентов как Тинькофф и Раффайзен. Также Альфа-Банк получил награду в номинации «Лучшие условия инвестиционного обслуживания».

«Мы третий год получаем высшую оценку от Frank RG, и для нас это важный сигнал, что мы движемся в правильном направлении. Чтобы оставаться лучшим, нельзя останавливаться. В этом году нам снова удалось дать клиентам самое нужное — максимально выгодные условия, удобное мобильное приложение, где помимо финансовых сервисов доступны и нефинансовые привилегии, также мы значительно усилили инвестиционное обслуживание», — отметил руководитель розничного бизнеса, член правления Альфа-Банка Майкл Тач.

Рейтинг Frank Premium Banking Award составлен на основе ежегодного исследования рынка премиального банковского обслуживания аналитической компании Frank RG. Специалисты Frank RG проводят масштабную исследовательскую работу, детально анализируя премиальные программы банков-участников и опрашивая тысячи клиентов всех крупных банков.