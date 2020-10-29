Альфа-Банк признан лучшим банком для премиальных клиентов

Альфа-Банк третий год подряд возглавил рейтинг премиального банковского обслуживания Frank Premium Banking Award, обойдя таких сильных конкурентов как Тинькофф и Раффайзен. Также Альфа-Банк получил награду в номинации «Лучшие условия инвестиционного обслуживания».
«Мы третий год получаем высшую оценку от Frank RG, и для нас это важный сигнал, что мы движемся в правильном направлении. Чтобы оставаться лучшим, нельзя останавливаться. В этом году нам снова удалось дать клиентам самое нужное — максимально выгодные условия, удобное мобильное приложение, где помимо финансовых сервисов доступны и нефинансовые привилегии, также мы значительно усилили инвестиционное обслуживание», — отметил руководитель розничного бизнеса, член правления Альфа-Банка Майкл Тач.
Рейтинг Frank Premium Banking Award составлен на основе ежегодного исследования рынка премиального банковского обслуживания аналитической компании Frank RG. Специалисты Frank RG проводят масштабную исследовательскую работу, детально анализируя премиальные программы банков-участников и опрашивая тысячи клиентов всех крупных банков.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18,7 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком № 1 в России» по версии Frank Premium Banking Award. Альфа-Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5).
По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $54,7 млрд, совокупный кредитный портфель — $38,3 млрд, акционерный капитал — $8,2 млрд. Чистая прибыль — $592 млн.