Регистрация на олимпиаду для школьников по искусственному интеллекту продлена до 10 ноября

Регистрация на совместный профиль олимпиады Кружкового движения НТИ и Академии искусственного интеллекта для школьников «Искусственный интеллект», проходящей при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» для учеников 8‒11-х классов продлена до 10 ноября.

В рамках олимпиады школьники займутся обработкой естественного языка (NLP, Natural Language Processing) и создадут AGI-based вопросно-ответную систему. Эти алгоритмы лежат в основе поисковых машин, чат-ботов, автоматизации работы кол-центров и технической поддержки, обработки обращений граждан, сбора обратной связи от клиентов и других важных направлений.

Соревнование по профилю «Искусственный интеллект» состоит из трёх этапов:

с 3 сентября по 10 ноября 2020 года — регистрация участников;

с 2 октября по 11 ноября 2020 года — первый отборочный этап (решение предметных туров по математике и информатике);

с 16 ноября 2020 года по 10 января 2021 года — второй отборочный этап (решение задачи по обработке по естественного языка (NLP));

март 2021 года — финальное соревнование в Москве.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«В решении задач с помощью ИИ школьники зачастую показывают результаты не хуже, чем взрослые профессионалы. Мы видели это и по прошлой олимпиаде, и по последнему ʺУроку цифрыʺ по ИИ, разработанному фондом ʺВклад в будущееʺ при поддержке Сбербанка. Наблюдаем это и сейчас по хакатонам, в которых прямо в эти дни в рамках онлайн-соревнования AI Journey Contest активно участвуют школьники со всей страны. Поэтому Сбер и дальше будет максимально содействовать выявлению талантливых ребят и их вовлечению в увлекательную и перспективную сферу искусственного интеллекта. Совместная олимпиада Кружкового движения НТИ и Академии ИИ для школьников — очень эффективный инструмент для этого. Кроме того, всех учащихся средних и старших классов, кому близка тема ИИ, я приглашаю 5 декабря на онлайн-конференцию AI Journey Junior — первую подобную в России».

Пётр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»:

«Второй год подряд на олимпиаде по искусственному интеллекту дети решают интересные, важные и серьёзные для современной экономики задачи. Реализация таких проектов формирует новое образование, в котором учащиеся — не пассивные объекты, а активные созидатели как знания, так и опыта; образование, в котором учтены результаты тысяч исследований о влиянии обучения на развитие и о том, как учится мозг; образование, которое не готовит к реальной жизни когда-нибудь, а которое и есть реальная жизнь».

В ходе соревнования участников ждут вебинары с исследователями данных (data scientists) Сбера, где они смогут глубже погрузиться в обработку естественного языка (NLP), познакомиться с последними наработками сферы и узнать, как применить их для решения соревновательных задач.

Победители и призёры соревнования получат преимущества при поступлении в вузы, а участники пяти лучших команд по итогам финального соревнования — сертификаты на образование номиналом от 150 000 до 500 000 рублей, ценные призы, а также приглашение на стажировку в экосистему Сбербанка по направлению Data Science.

Соревнования по профилю «Искусственный интеллект» олимпиады Кружкового движения НТИ проводятся второй год подряд. В прошлом году профиль стал четвёртым по популярности из 29профилей олимпиады — на него зарегистрировалось более 3700 школьников. Участники строили алгоритм, который по историческим данным транзакций клиентов предсказывал вероятность совершения покупки в определённых категориях.

Данный профиль является совместным соревнованием олимпиады Кружкового движения НТИ и Академии искусственного интеллекта для школьников (AI-Academy) — всероссийского образовательного проекта, реализуемого Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» при поддержке Сбера и направленного на просвещение, обучение и работу с талантами в сфере искусственного интеллекта среди школьников.

Регистрация на олимпиаду доступна по ссылке.

Зарегистрироваться на AI Journey Junior, так же как и на другие события AI Journey, можно на сайте www.ai-journey.ru.