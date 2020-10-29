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Сбербанк профинансировал создание вакцин и исследования по применению лекарств от коронавируса на 176 млн рублей

Сбербанк перечислил собранные средства в рамках собственной благотворительной программы «Остановим коронавирус вместе» на борьбу с пандемией в российские научно-исследовательские организации. Весной 2020 года инициативу банка поддержали более 48 тысяч человек, в том числе сотрудники и руководители банка, а также 127 компаний. Всего по итогам акции в Благотворительный фонд «Вклад в будущее» поступило более 89 млн рублей, а Сбербанк удвоил эту сумму за счёт собственных средств. 

Собранные средства позволили осуществить поддержку 6 проектов российских научно-исследовательских институтов и организаций по созданию вакцины и лекарственных средств, направленных на профилактику и лечение COVID-19, а также исследования природы вируса и его последствий для человеческого организма, на общую сумму  176 010 000 рублей.

114 900 000 рублей направлено в ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России»  на проведение клинических исследований вакцины и разработку лекарственного препарата для лечения COVID-19.

24 600 000 рублей – в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. А. Кулакова» Минздрава России для изучения последствий коронавирусной инфекции и влияния вакцин на репродуктивную функцию.

36 510 000 рублей - в ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России» (Сеченовский университет) для исследования практики применения лекарственных препаратов в лечении COVID-19.

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Актуальность всех профинансированных проектов была подтверждена Минздравом России.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Победить коронавирус можно только вместе. Открывая сбор средств в мае 2020 года, мы понимали, что от наших совместных действий зависит общее будущее страны — то, насколько успешно мы сможем противостоять болезни, насколько быстро появятся вакцины, насколько эффективно мы сможем лечить COVID-19. Нужны были не только вакцины, но и точные знания о природе вируса, требовались исследования по воздействию на него различных лекарственных препаратов. Именно на эти цели и были направлены собранные средства, которые были максимально быстро отправлены получателям и сразу же пошли в дело».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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