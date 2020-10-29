Сбербанк профинансирует строительство экспортно ориентированного производства на сумму около 12 млрд рублей

Сбербанк профинансирует строительство экспортно ориентированного завода по производству березовой фанеры в Вологодской области на базе совместного предприятия ООО «Плитвуд», созданного АО «Группа компаний "Вологодские лесопромышленники"» и АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат». Сумма кредитных средств составит 11,9 млрд рублей.

Финансирование будет предоставлено на льготных условиях в рамках государственных мер поддержки и развития лесопромышленного комплекса, в том числе корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК).

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

«Это один из крупнейших экспортно ориентированных проектов Сбербанка в лесопромышленном комплексе и в целом значимое событие для всей отрасли. Банк готов предоставлять отрасли "длинные деньги" — финансирование строительства завода предоставлено сроком на 10 лет и позволит нашим партнёрам, лидерам лесопромышленного комплекса Вологодской области, реализовать масштабный инвестиционный проект. В результате в регионе появится высокотехнологичное производство, которое создаст более 700 новых рабочих мест, обеспечит новые поступления в бюджет и увеличит вклад отрасли в ВВП».

Завод, который планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2022 года, будет ежегодно производить до 180 тысяч кубометров широкоформатной берёзовой фанеры. Оборудование поставит известная финская компания Raute. Предприятие будет располагаться в посёлке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области.